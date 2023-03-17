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Haberler Ekonomi T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Elektrik, doğal gaz, aile destek için başvurular sürüyor. Bu desteklerden 7'den 70'e herkes faydalanabiliyor. Devlet her ay destek ve yardım ödemeleri aracılığıyla milyonlarca lira destek sağlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurular değerlendirilir değerlendirilmez bilgi veriliyor. Elektrikten doğal gaza, çocuk destek bileşeninden aile destek programına kadar onlarca başlık altında ödeme yapılıyor.

17.03.2023 08:45 - Son Güncelleme: 17.03.2023 08:45
T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları sürüyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

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T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

AİLE DESTEK PROGRAMI

Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.

T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

Doğal gaz tüketim desteğinde de kış dönemi için destek tutarı arttı. Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 lira arasına çıktı.

T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL,

T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL,

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