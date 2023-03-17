T.C kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara müjde! Haneden 1 kişi dahi olsa başvursun! Doğal gaz, elektrik, aile destek...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek ödemeleri başvuruları sürüyor. Bu doğrultuda başvuru şartları merak konusu oldu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğal gaz, çocuk destek bileşeni, aile destek programı gibi pek çok yardım sağlanıyor. Bu ödeme miktarları 2023 yılının ilk günlerinden itibaren yükseldi. Ödeme almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor.