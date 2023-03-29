TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG kura sonuçları açıklandı. TOGG çekilişi ardından asil ve yedek liste paylaşıldı. Öte yandan vatandaşlar TOGG için kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, TOGG kredi başvurusu ne zaman yapılacak? TOGG kredi imkanları neler? Hangi bankalar kredi verecek? İşte tüm detaylar...