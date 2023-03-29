TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!
Yerli otomobil TOGG hakkında aramalar hız kazandı. Açıklanan kura sonuçlarının ardından TOGG için kredi imkanı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere TOGG T10X'in fiyat listesi duyurulmuştu. Kredi hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek.'' ifadeelerine yer vermişti. Peki, TOGG kredisi nasıl alınır? TOGG kredi faiz oranı, geri ödemesi, taksiti nasıl olacak? İşte detaylar...
TOGG kura sonuçları açıklandı. TOGG çekilişi ardından asil ve yedek liste paylaşıldı. Öte yandan vatandaşlar TOGG için kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, TOGG kredi başvurusu ne zaman yapılacak? TOGG kredi imkanları neler? Hangi bankalar kredi verecek? İşte tüm detaylar...
TOGG TAKSİTLE ALINABİLİR Mİ, KREDİ VERİLECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg'un finansmanına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.
TOGG İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR
Yine Bakan Nebati'nin açıklaması doğrultusunda kamuya ait öncelikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra katılım bankalarının Togg için harekete geçmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra özel bankaların da ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerin ardından sadece Togg'a özel kredi imkanları sunabilecekleri belirtililyor.
Kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...