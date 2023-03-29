RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

Yerli otomobil TOGG hakkında aramalar hız kazandı. Açıklanan kura sonuçlarının ardından TOGG için kredi imkanı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere TOGG T10X'in fiyat listesi duyurulmuştu. Kredi hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek.'' ifadeelerine yer vermişti. Peki, TOGG kredisi nasıl alınır? TOGG kredi faiz oranı, geri ödemesi, taksiti nasıl olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.03.2023 23:36 - Son Güncelleme: 29.03.2023 23:36
TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG kura sonuçları açıklandı. TOGG çekilişi ardından asil ve yedek liste paylaşıldı. Öte yandan vatandaşlar TOGG için kredi imkanlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, TOGG kredi başvurusu ne zaman yapılacak? TOGG kredi imkanları neler? Hangi bankalar kredi verecek? İşte tüm detaylar...

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TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG TAKSİTLE ALINABİLİR Mİ, KREDİ VERİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Togg'un finansmanına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek'' ifadelerini kullanmıştı.

TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG KREDİSİ NASIL ALINIR?

Togg için bankaların harekete geçmesi ve kısa süre içinde cazip faiz oranlı otomobil kredisi paketlerini açıklaması bekleniyor. Krediler sadece Togg'a özel olacak ve düşük maliyetli finansman sağlanacak.

TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

TOGG İÇİN KREDİ VEREN BANKALAR

Yine Bakan Nebati'nin açıklaması doğrultusunda kamuya ait öncelikle Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yanı sıra katılım bankalarının Togg için harekete geçmesi bekleniyor.

TOGG KREDİ BAŞVURUSU: TOGG kredisi Ziraat, Halkbank, Ziraat Bankası ezber bozacak! Düşük faizli 900 bin TL kredi geri ödeme, taksit tablosu!

Bunun yanı sıra özel bankaların da ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerin ardından sadece Togg'a özel kredi imkanları sunabilecekleri belirtililyor.

Kredi faiz oranları ve geri ödeme tablosu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

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