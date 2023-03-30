RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR!

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR!

Emeklilere yapılan ara zam sonrası gözler Temmuz zammına çevrildi. Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Peki, emekliler Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.03.2023 09:10 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:10
EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekliler için müjdeli haberler paylaşılıyor. En düşük emekli maaşları nisan ayından itibaren 7.500 TL'ye çıkarılacak. Yapılacak zam kök maaş üzerinden yansıtılacak. TBMM'de komisyondan geçen torba teklif ile emeklilerin, gazilerin, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılacak. Öte yandan gözler Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammında 2 aylık veri belli oldu. Peki, emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacak? SSK, Bağkur emekliler Temmuz'da ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

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EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Emeklilerin taban aylık ödemelerini ve bayram ikramiyelerini yükselten, geçici işçilere kadro yolunu açan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

Meclis'teki görüşmeler sırasında teklife yeni madde eklendi. Ayrıca teklifin maddelerinin yürürlük tarihlerinde düzenlemeye gidildi.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE NİSAN'DA 7.500 TL: En düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Düzenleme, Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR! 7.500, 8.000, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİ KORUCULAR DA EKLENDİ: Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı da en düşük 7 bin 500 lira olacak. Düzenleme 1 Nisan 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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