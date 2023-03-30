EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR!
Emeklilere yapılan ara zam sonrası gözler Temmuz zammına çevrildi. Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Peki, emekliler Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
30.03.2023 09:10 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:10
Emekliler için müjdeli haberler paylaşılıyor. En düşük emekli maaşları nisan ayından itibaren 7.500 TL'ye çıkarılacak. Yapılacak zam kök maaş üzerinden yansıtılacak. TBMM'de komisyondan geçen torba teklif ile emeklilerin, gazilerin, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılacak. Öte yandan gözler Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammında 2 aylık veri belli oldu. Peki, emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacak? SSK, Bağkur emekliler Temmuz'da ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...