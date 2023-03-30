EYT, SSK, Bağkur emekliye 10.400 TL GÖVDE MAAŞ! %114 Kümülatif artış+ Toplu sözleşme! %31,63 EK ZAM KESİNLEŞİYOR!

Emekliler için müjdeli haberler paylaşılıyor. En düşük emekli maaşları nisan ayından itibaren 7.500 TL'ye çıkarılacak. Yapılacak zam kök maaş üzerinden yansıtılacak. TBMM'de komisyondan geçen torba teklif ile emeklilerin, gazilerin, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılacak. Öte yandan gözler Temmuz zammına çevrildi. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammında 2 aylık veri belli oldu. Peki, emeklilere temmuzda ne kadar zam yapılacak? SSK, Bağkur emekliler Temmuz'da ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...