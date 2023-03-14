TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023! Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? Togg engelli indirimi ne kadar?

Togg engelli indirimi var mı, olacak mı sorusu fiyat listesinin açıklanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında en çok merak edilen sorular bugün açıklığa kavuştu. Togg'un başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre değişiyor. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar?