TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023! Togg'da engelli indirimi var mı, olacak mı? Togg engelli indirimi ne kadar?
Togg 2023 fiyat listesinin belli olmasının ardından engelli indirimi var mı, olacak mı merak ediliyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Togg, C-segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Buna göre, otomobilin adı T10X oldu. Otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar? Togg engelli araç fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...
Togg engelli indirimi var mı, olacak mı sorusu fiyat listesinin açıklanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında en çok merak edilen sorular bugün açıklığa kavuştu. Togg'un başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre değişiyor. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar?
TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ OLACAK MI, NE KADAR?
Öncelikle şunu belirtelim ki Togg satışlarında engelli indirimi olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin bir açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023!
Togg'un fiyatı belli oldu.
Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.
160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.