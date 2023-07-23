TOGG dünyayı gezecek! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Kacır, Togg'u gelecek dönemde Türk teşkilatının diğer üyelerine de teslim edeceklerinin bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız ziyaretlerinde hangi ülke liderlerine Togg hediye edilmesi konusunda takdirde bulunursa biz de onun gereğini yapacağız. Ben Cumhurbaşkanı'mız adına bu ülkeleri şimdiden sıralamak istemem ama kendisi bu konuya çok önem ve değer veriyor. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesi ve şimdi bu başarı hikayesinin dünya kamuoyuna sunuluyor olması Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir husus. Biz Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız."