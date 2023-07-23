TOGG dünyayı gezecek! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu
Yerli ve milli gurur TOGG'un birçok ülke lideriyle buluşturulmasının hedeflendiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız." dedi.
Kacır yaptığı değerlendirmede, Togg'u ilk Azerbaycan, daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan'a götürdüklerini hatırlatarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan devlet liderlerine teslim ettiklerini anlattı.
Bunun kendileri için önemine değinen Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürününü, Türk mühendislerinin geliştirdiği ve teknisyenlerinin ürettiği "milli akıllı otomobili" dünyanın farklı coğrafyalarında bizzat devlet liderlerine sunmanın millet adına tarihi bir gurur olduğunu ifade etti.
Kacır, Togg'u gelecek dönemde Türk teşkilatının diğer üyelerine de teslim edeceklerinin bilgisini vererek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanı'mız ziyaretlerinde hangi ülke liderlerine Togg hediye edilmesi konusunda takdirde bulunursa biz de onun gereğini yapacağız. Ben Cumhurbaşkanı'mız adına bu ülkeleri şimdiden sıralamak istemem ama kendisi bu konuya çok önem ve değer veriyor. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesi ve şimdi bu başarı hikayesinin dünya kamuoyuna sunuluyor olması Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir husus. Biz Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız."
"MİKRO UYDULARDA SÜRECİ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Alçak yörünge uydularının da önemli bir fırsat penceresi oluşturduğunun altını çizen Kacır, Türkiye'de birkaç özel sektör girişiminin halihazırda bu konuda gayret gösterdiğini aktardı.