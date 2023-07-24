Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM'den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!
Emekliler için bankalar arasında bir rekabet başladı ve emekli promosyon tutarları, Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ekstra gelir fırsatı sunuyor. Birçok banka, emeklilere sağlanan bu ek ödeme ile maaş dışında ek gelir elde etmelerine katkıda bulunuyor. Emekli müşterilere sunulan promosyonlar, farklı bankalar arasında çeşitlilik göstermektedir. Bankalar, emekli müşterilerine çeşitli avantajlar sunarak onların tercihlerini kazanmaya çalışıyor. Emeklilere sağlanan bu ödeme miktarları, emekli maaşlarının belirli bir oranına bağlı olarak değişebilmektedir.
24.07.2023 09:20 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:20
Bankalar, emeklilere yönelik düzenledikleri özel kampanyalara bir yenisini ekleyerek, emekli promosyon ödemelerinde cömert teklifler sunuyor. Emekli müşterilere yönelik yapılan bu kampanyalar, anında bütün emeklilerin yararlanabileceği fırsatlar sunuyor ve ekstra gelir elde etmelerine destek oluyor. İşte bankaların Temmuz zamlı promosyon ödeme miktarları...
Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.
Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.