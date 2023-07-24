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Haberler Ekonomi Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM'den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM'den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Emekliler için bankalar arasında bir rekabet başladı ve emekli promosyon tutarları, Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilere ekstra gelir fırsatı sunuyor. Birçok banka, emeklilere sağlanan bu ek ödeme ile maaş dışında ek gelir elde etmelerine katkıda bulunuyor. Emekli müşterilere sunulan promosyonlar, farklı bankalar arasında çeşitlilik göstermektedir. Bankalar, emekli müşterilerine çeşitli avantajlar sunarak onların tercihlerini kazanmaya çalışıyor. Emeklilere sağlanan bu ödeme miktarları, emekli maaşlarının belirli bir oranına bağlı olarak değişebilmektedir.

24.07.2023 09:20 - Son Güncelleme: 24.07.2023 09:20
Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM’den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Bankalar, emeklilere yönelik düzenledikleri özel kampanyalara bir yenisini ekleyerek, emekli promosyon ödemelerinde cömert teklifler sunuyor. Emekli müşterilere yönelik yapılan bu kampanyalar, anında bütün emeklilerin yararlanabileceği fırsatlar sunuyor ve ekstra gelir elde etmelerine destek oluyor. İşte bankaların Temmuz zamlı promosyon ödeme miktarları...

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Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM’den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Mart ayında EYT yasası ile birlikte yaklaşık 2 milyon sigortalı emeklilik başvurusu yaptı.

Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM’den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Bunların büyük çoğunluğu emeklilik haklarına kavuşurken prim ve yılını dolduranlar da yaş şartı olmadan emekli olmaya devam ediyor. Emekli sayısının 16 milyona ulaşması bankaların da iştahını kabarttı.

Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM’den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Maaşları kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar reklam kampanyalarını artırırken emeklilere ödenen promosyonlar konusunda da yarışa girdi.

Zamlı maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! ATM’den... Paralar hesaplara düştü, 10.000 TL ödeme yüzleri güldürecek!

Bir dönem 10 bin liraya kadar çıkan promosyon yarışı halen devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte maaşlara zam yapılması bankaların rekabetini yeniden başlattı.

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