50-55 yaş, 5000 primle yeni tablo ortaya çıktı! SGK girişi 1999 ve 2008 olanlar dikkat! Erken emeklilik sistemi için sil baştan değişiklik yapıldı! 1 yıllık Staj, çıraklık süresi...

Günümüzde pek çok çalışan, emeklilik dönemine ulaşmak için eksik primleri nedeniyle endişe duyuyor. Fakat son yapılan düzenlemelerle birlikte, çalışmayanların ve eksik prim ödemesi bulunanların yardımına isteğe bağlı sigorta imkanı sunulurken; şoförler, part-time çalışanlar ve evde çalışanlar da emeklilik yolunda eksik günlerini tamamlayabiliyor. İşte erken emeklilik için yapılması gerekenler...