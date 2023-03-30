SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı + Memura 10 puan Refah Payı! 13.009 TL maaş + Aylık Bağlama Oranı...

REFAH PAYI TALEBİ!

En düşük emekli maaşının 2 bin TL zamlanması, memurları kendi maaşlarının da düzenleneceğine yönelik umutlandırdı. Ancak şu anda en düşük memur maaşı ile ilgili olarak henüz bir düzenleme açıklamasında bulunulmadı.