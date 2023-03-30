SSK, Bağkur'luya %70 İNTİBAK zammı + Memura 10 puan Refah Payı! 13.009 TL maaş + Aylık Bağlama Oranı...
Ülkemizde milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler intibak yasasına çevrildi. İntibak çıkarsa 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında artış meydana gelecek. Öte yandan emekliye yapılan ara zam sonrası memurlar da maaşlarında artış talebinde bulundu. Peki, İntibak yasası çıkacak mı, son gelişmeler neler? Memura refah payı zammı yapılacak mı? İşte detaylar.
Emekliler ve memurlar için son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli taban maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler intibak yasasına çevrildi. Kamuda çalışan memurlar ise refah payı artışı ile ara zam talebinde bulundu. Ara zam kararının verilmemesi durumunda senenin ikinci zammını temmuz ayının başında alacak olan memurlar için 2 aylık enflasyon farkı yüzde 9,8 olarak paylaşılmıştı. Peki, emeklilere intibak zammı gelecek mi? Memurlara ara zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde!
Emeklilere yapılan zam sonrası maaşlarının tekrar iyileştirilmesi gerektiğini savunan memurlar ve emekliler, talepte bulundu. Sene başında 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmiş olan en düşük emekli maaşı geçtiğimiz günlerde 7.500 TL'ye yükseltildi. Emeklilerin ardından memurlara zam gelecek mi merak edildi.