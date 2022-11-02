TMO temel ihtiyaç ürünlerinde DEV İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-15 Kasım 2022 KATALOĞU! 7,90 TL'den başlıyor! Yağ, peynir, süt, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 1-15 Kasım 2022 kataloğunu yayınlandı. Bu ay temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim başladı. Peynir, sucuk, yağ, süt, sucuk fiyatları uygun fiyatlarla raflara yansıylacak. Kasım ayına özel yeni indirimli ürünler listesi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, hangi ürünlerde indirim var? İşte 1-15 Kasım 2022 KATALOĞU haberimizde!