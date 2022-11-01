Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. İşte Kasım ayı promosyon ödeme listesi...