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Haberler Ekonomi Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Kasım ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Türkiye'de emekli vatandaşların belirli bir taahhüt vermeleri durumunda bankalarca ödenen promosyonların taban tutarları değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Peki Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte Kasım ayı banka banka promosyon listesi...

takvim.com.tr
01.11.2022 10:03 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:03
Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. İşte Kasım ayı promosyon ödeme listesi...

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Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Banka promosyonu son dönemde hem çalışanların hem emeklilerin gündemine oturdu. Emeklilerin banka promosyonunda taban tutarlar 1 Kasım itibariyle güncellenirken, kamu çalışanlarının da birbiri ardına ödemeleri yenileniyor.

Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Son olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) tavsiye kararı çalışanları sevindirdi. Bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçen KDK, il milli eğitim müdürlüğüne "Mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin" tavsiyesinde bulundu.

Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

Milli Eğitim Bakanlığı da jet hızıyla promosyon sözleşmesini yenileyerek, çalışanlar için tutarın 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltilmesini sağladı.

Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...

14 milyona yakın emeklinin banka promosyonunda yeni viraja girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla protokolleri bugünden itibaren güncelleyecek. Peki emeklileri neler bekliyor? Kimler, nasıl yeni tutarlardan yararlanacak? İşte bu soruların yanıtları:

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