Emekliye 15 bin TL ödeme! Kasım ayı ZAMLI promosyon tablosu! Banka banka LİSTE: Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Garanti, ING...
Kasım ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Türkiye'de emekli vatandaşların belirli bir taahhüt vermeleri durumunda bankalarca ödenen promosyonların taban tutarları değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Peki Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte Kasım ayı banka banka promosyon listesi...
01.11.2022 10:03 - Son Güncelleme: 01.11.2022 10:03
Her emeklinin kendi bankasına göre değişken tutarlarda olan bu promosyonlar yılın belirli dönemlerinde emeklilere sağlamaktadır. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. İşte Kasım ayı promosyon ödeme listesi...