TMO Ayçiçek yağı 136 TL altına düştü! Tarım Kredi 5 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Mercimek, 6'lı maden suyu...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri fişeği çaktı! Aralık ayı geldi Tarım Kredi aktüel ürünlerini yeniledi. Bu hafta Tarım Kredi marketlerinde gıda reyonunda Işıl tuz 3,15'e, TMO kırmızı mercimek 21 TL'ye, dar ağızlı pet Ayçiçek yağı 5 litrelik 135 TL'ye satılıyor. Pirinç, tavuk baget, kokteyl sosis, kangal sucuk, 6'lı maden suyu da indirimli fiyatıyla katalogda yer alıyor. 15 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli indirimlerin tümüne haberimizde yer verdik. İşte 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Aralık FİYAT LİSTESİ...