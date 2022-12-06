TMO Ayçiçek yağı 136 TL altına düştü! Tarım Kredi 5 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Mercimek, 6'lı maden suyu...
Yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri belli oldu. 2022 yılının son ayında dev kampanya başladı. Kampanyaya göre 15 Aralık'a kadar seçili ürünlerde büyük indirimler uygulandı. Tarım Kredi marketlerinin güncel aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merakla belkeniyordu. Salam, sucuk, sosis, yereyağı, ayçiçek yağı, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri ve daha bir çok üründe fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ...
06.12.2022 09:10 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:11
Tarım Kredi Kooperatif marketleri fişeği çaktı! Aralık ayı geldi Tarım Kredi aktüel ürünlerini yeniledi. Bu hafta Tarım Kredi marketlerinde gıda reyonunda Işıl tuz 3,15'e, TMO kırmızı mercimek 21 TL'ye, dar ağızlı pet Ayçiçek yağı 5 litrelik 135 TL'ye satılıyor. Pirinç, tavuk baget, kokteyl sosis, kangal sucuk, 6'lı maden suyu da indirimli fiyatıyla katalogda yer alıyor. 15 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli indirimlerin tümüne haberimizde yer verdik. İşte 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Aralık FİYAT LİSTESİ...