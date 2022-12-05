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Haberler Ekonomi PTT'den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

PTT'den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her alanda destek sağlanıyor. Özellikle aralık ayının gelmesiyle destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak edildi. Maddi olarak sıkıntı yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık kira yardımı geliyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte merak edilenler ve başvuru şartları!

takvim.com.tr
05.12.2022 17:26 - Son Güncelleme: 05.12.2022 17:26
PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

Devlet 2022 yılında kira yardımı yapmaya devam ediyor. Vatandaşların kira yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gereken işlemleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır. Peki, kira yardımına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

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PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.

Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.

Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:

"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"

PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınacak başvuru formu

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi

Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı

PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)

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