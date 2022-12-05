PTT’den yılbaşında 1.500 TL destek ödemesi! İki hafta içinde nakit paranızı alın! Yediden yetmişe herkese 12 ay boyunca verilecek! Başvuru için...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki sosyal konut projesi kapsamında açıklamalarda bulunurken, kentsel dönüşüm kira yardımı hakkında da açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kira desteğinin yüzde 30 oranında arttığını, böylece 1.500 TL'ye çıkarıldığını paylaştı.

Eski kira yardım ücreti 1.150 TL idi.

Bakan Kurum ayrıca şunlardan bahsetti:

"Kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek"