ŞOK'un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, İPhone... 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!
ŞOK'un yepyeni iddialı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar diğer marketleri bıraktı ŞOK'un kataloğuu araştırmaya başladı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? iPhone 13 256 GB Kırmızı Cep Telefonu 28299 TL, Çizgili Wellsoft Tv Battaniyesi 99,95 TL, Çizgili Wellsoft Sabahlık 179,95 TL. Üstelik taksit seçeneği de mevcut! İşte 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!
06.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:13
ŞOK 6-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Zincir marketler arasında popüler olan ŞOK marketlerinde bu hafta Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13'te dikkat çeken indirimler yapıldı. Yeni katalogda diğer geçmiş kataloglara nazaran daha ilgi çekici ürünler yer alıyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmak istemeyenler hemen listeye göz atsın! ŞOK haftalık olarak yayımladığı kataloglara sık sık gıda ve çeyiz ürünleri ekliyor. Ancak bu haftaki katalogda özellikle sabahlık, battaniye ve nevresim takımlarındaki ışıltılı renkler göz kamaştırıyor. İşte tüm liste...