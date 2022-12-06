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Haberler Ekonomi ŞOK'un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, İPhone... 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!

ŞOK'un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, İPhone... 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!

ŞOK'un yepyeni iddialı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar diğer marketleri bıraktı ŞOK'un kataloğuu araştırmaya başladı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? iPhone 13 256 GB Kırmızı Cep Telefonu 28299 TL, Çizgili Wellsoft Tv Battaniyesi 99,95 TL, Çizgili Wellsoft Sabahlık 179,95 TL. Üstelik taksit seçeneği de mevcut! İşte 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!

06.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:13
6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK’un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13 256 GB...

ŞOK 6-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Zincir marketler arasında popüler olan ŞOK marketlerinde bu hafta Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13'te dikkat çeken indirimler yapıldı. Yeni katalogda diğer geçmiş kataloglara nazaran daha ilgi çekici ürünler yer alıyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmak istemeyenler hemen listeye göz atsın! ŞOK haftalık olarak yayımladığı kataloglara sık sık gıda ve çeyiz ürünleri ekliyor. Ancak bu haftaki katalogda özellikle sabahlık, battaniye ve nevresim takımlarındaki ışıltılı renkler göz kamaştırıyor. İşte tüm liste...

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6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK’un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13 256 GB...

6 - 13 ARALIK 2022 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı 399,95 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99,95 TL

6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK’un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13 256 GB...

Kapitoneli Yastık 59,95 TL

Sinbo Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 899 TL

6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK’un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13 256 GB...

Altus 5 Programlı Bulaşık Makinesi 6,399 TL

Goldmaster Arena Elektrikli Süpürge 1799 TL

6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu! ŞOK’un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13 256 GB...

Goldmaster Lokomotif Buhar Kazanlı Ütü 2299 TL

Savarın El Blender Seti 1399 TL

Altus Kırmızı Tost Makinesi 559 TL

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