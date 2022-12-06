ŞOK'un bu haftaki FİYAT LİSTESİ yayımlandı! Sabahlık, TV battaniyesi, İPhone... 6-13 Aralık 2022 ŞOK aktüel indirim kataloğu!

ŞOK 6-13 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Zincir marketler arasında popüler olan ŞOK marketlerinde bu hafta Sabahlık, TV battaniyesi, Phone 13'te dikkat çeken indirimler yapıldı. Yeni katalogda diğer geçmiş kataloglara nazaran daha ilgi çekici ürünler yer alıyor. Stoklarla sınırlı bu ürünleri kaçırmak istemeyenler hemen listeye göz atsın! ŞOK haftalık olarak yayımladığı kataloglara sık sık gıda ve çeyiz ürünleri ekliyor. Ancak bu haftaki katalogda özellikle sabahlık, battaniye ve nevresim takımlarındaki ışıltılı renkler göz kamaştırıyor. İşte tüm liste...