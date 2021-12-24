TL mevduatıyla 14 bin 456 TL ek gelir fırsatı! Parasını bankada tutan karlı çıkacak! 10 bin dolar birikimi olan kaç TL kazanacak?

Türk Lirası mevduat hesabı vatandaşa büyük bir gelir elde edecek. TL mevduat hesaplarına uygulanan kur farkı desteğinin nasıl olacağı hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Döviz hesabından TL hesabına geçiş yapan birinin 1 yıl içinde ne kadar gelir elde edeceği merak konusu oldu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın ayrıntıları tek tek belli oldu. Vadeler 3, 6, 9 ve 12 ay olarak belirlenirken, Merkez Bankası'nın politika faizi baz alınacağı aktarıldı. Bu sisteme isteyen bankalar katılım sağlayabiliyor. Peki, 10 bin doları olan biri, kur desteği ile ne kadar kazanç sağlar? İşte Türk Lirası mevduatına kur desteği hesaplaması!