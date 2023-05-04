Tiny House için taşıt kredisi veren 2 banka belli oldu! O bankalar fırsat kredisini açıkladı! 48 ay vadeli karavan kredisi ''Nasıl yani'' demeyin
Vatandaşlar hayalindeki karavanı almak için artık kredi kullanabilecek. İki banka karavan kredisi vereceğini duyurdu. Buna göre kredi şartları bankadan bankaya değişmekle birlikte cazip faiz oranı avantajıyla, ağırlığı 750 kg'dan fazla olan çekme karavan için Karavan Kredisi kullanabilirsiniz. Karavan kredisinin kullandırımı için kasko yaptırılması talep ediliyor. Kredi başvurunuzun sonucuna göre gelir belgesi istenebiliyor. Gelir belgesiz onaylanan krediler için belge teminine gerek bulunmuyır. İşte detaylar...
Türkiye'nin yeni tredi Tiny Hause için o bankalar taşıt kredisi verecek. Karavan kredisini duymayan kalmasın! Bankalar kampanyalarını duyurdu. Karavan sahibi olmak için taşıt kredisi kullanmak artık mümkün! Tiny Hause ile ev hem de araç sahibi olmak isteyenler bankaların karavan kredisine yoğun ilgi gösteriyor. Peki karavan kredisini hangi bankar veriyor, şartları neler?
2 BANKADAN KARAVAN KREDİSİ MÜJDESİ
Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası karavan kredisi kampanyasını duyurdu. İşte kampanyanın detayları...
VAKIFBANK KARAVAN KREDİSİ DUYURUSU
Nasıl motokaravan kredisi kullanırım?
Mevzuat kapsamında, taşıt kredileri için yürürlükte olan, taşıtın nihai fatura değeri baremleri kapsamında farklılaşan "vade üst sınırları" ile "kredilendirme oranı üst sınırları", karavan finansmanı amaçlı taşıt kredileri için de geçerlidir.
Bireysel taşıt kredilerinde; bankamızda sıfır araç alımlarınız aracın nihai fatura değeri, ikinci el araç alımlarınız ise aracın kasko değeri üzerinden kredilendirilir.
Motokaravan için kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın Garanti BBVA Şubesi'ni ya da 444 OTOM (444 6866) Çağrı Merkezi'ni arayarak ürün özelliklerine ve güncel faiz oranlarına dair detaylı bilgi alabilirsiniz.
Bireysel müşterilerimizle gerçek kişi KOBİ müşterilerimizin bireysel amaçlı taşıt kredileri için kredilendirme oranı aşağıdaki gibidir:
• 400.000 TL ve altında olan taşıtlar için maksimum %70,