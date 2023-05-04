Tiny House için taşıt kredisi veren 2 banka belli oldu! O bankalar fırsat kredisini açıkladı! 48 ay vadeli karavan kredisi ’’Nasıl yani’’ demeyin

• 400.000 TL ve üzerinde olup 800.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için maksimum %50,

• 800.000 TL üzerinde olup 1.200.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için maksimum %30,

• 1.200.000 TL'nin üzerinde olup 2.000.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için maksimum %20 kredilendirme oranı uygulanır.