Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, gümüş fiyatlarına dair beklentileri artırmaya devam ediyor. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gümüşün füze gibi fırlayacağı tarih belli oldu ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Gümüşün yüksek getirili bir yatırım aracı olduğunu belirten İslam Memiş, gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcıları uyararak, gümüş fiyatlarının gelecekte de yükseleceğini vurguluyor.