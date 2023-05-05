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Haberler Ekonomi Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak! Gümüş, yatırımcılar tarafından uzun süredir tercih edilen bir yatırım aracıdır. Yatırım uzmanları, bu yılın sonuna doğru gümüş fiyatlarının tavan yapacağına ve rekor seviyeler göreceğine dikkat çekiyorlar. Gümüş, dünyada en çok kullanılan metalik elementlerden biridir. Elektrik iletkenliği ve ısı geçirgenliği yüksek olan gümüş, aynı zamanda nadir bulunmamaktadır. Bu nedenle fiyatı, altına göre daha uygun seviyelerdedir.

05.05.2023 12:16 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:16
Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, gümüş fiyatlarına dair beklentileri artırmaya devam ediyor. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, gümüşün füze gibi fırlayacağı tarih belli oldu ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Gümüşün yüksek getirili bir yatırım aracı olduğunu belirten İslam Memiş, gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcıları uyararak, gümüş fiyatlarının gelecekte de yükseleceğini vurguluyor.

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Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Geçtiğimiz sene yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracının gümüş olduğunu belirten Memiş, bu sene de en çok gümüşe yatırım yapan yatırımcıların kazanacaklarını söylüyor.

Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Gümüşün füze gibi fırlayacağı tarih de belli oldu. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, haziran ayından sonra gümüş fiyatları 20 lira seviyesine kadar yükselecek ve ons fiyatı da 40 dolara kadar çıkacak.

Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Bu durum, gümüşe yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

Gümüşün ok gibi fırlayacağı asıl tarih belli oldu! Gümüş fiyatları piyasayı ters düz edecek! Bakmayan bin pişman olacak

Gümüşün geleceği hakkında yapılan bu açıklamalar, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırırken, gümüş fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor.

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