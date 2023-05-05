EYT'siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede!
Erken emeklilik yolları sıklıkla merak ediliyor ve yasalarımızda mevcut emekli olma yolları araştırılıyor. Öte yandan milyonlarca kişinin emeklilik yolunu kolaylaştıracak yeni emeklilik reformu geliyor. Bu sayede 5 yıl erken emekli olma fırsatından yararlanılabilecek. Peki, kimler erken emekli olabilir? 1800-5000 primle erken emeklilik mümkün mü? İşte detaylar.
EYT yasasıyla milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Primle veya yılla EYT'yi kaçıranlar için yasalarımızda çeşitli erken emeklilik yolları bulunuyor. Özellikle esnafla birlikte milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalışılıyor. Bağkur'lular, çiftçiler bu sayede 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatıyla 2 yıllık süre canlandırılıyor ve emekliliğe sayılıyor. Peki, erken emekli olma yolları neler? Az primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar haberimizde...
Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu.
Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.