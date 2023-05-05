EYT'siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede!

EYT yasasıyla milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Primle veya yılla EYT'yi kaçıranlar için yasalarımızda çeşitli erken emeklilik yolları bulunuyor. Özellikle esnafla birlikte milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalışılıyor. Bağkur'lular, çiftçiler bu sayede 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatıyla 2 yıllık süre canlandırılıyor ve emekliliğe sayılıyor. Peki, erken emekli olma yolları neler? Az primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar haberimizde...