Timsah ile pitonun ölümcül mücadelesi saniye saniye kaydedildi! Açlıktan gözü dönen piton avını 15 dakikada midesine böyle indirdi
Dünyanın en tehlikeli hayvanları arasında yer alan timsah ve piton karşı karşıya geldi. Avustralya'da bulunun Moondarra Gölü'nde çekilen görüntüler görenlerin kanını dondurdu. Timsahı avlamaya çalışan piton önce suya girdi ardından karaya çıkarttığı timsahı sadece 15 dakikada yuttu. Esnek çeneleri sayesinde avlarını bütün olarak yiyebilen pitonlar aynı zamanda avının kalp atışlarını da saniye saniye duyabiliyor. İşte talihsiz timsahın av olduğu o anlar...
11.05.2022 15:35 - Son Güncelleme: 11.05.2022 15:35
Moondarra Gölü ziyaretçileri korku dolu anlar yaşadı. Vahşi doğanın avcı hayvanı piton 5 saat süren savaşın ardından timsahı yendi ve yemeğini afiyetle yedi. Pitonun ölümcül saldırısını saniye saniye orada bulunan ziyaretçiler kayıt altına aldı.
İki sürüngen arasındaki ölümcül savaşı görüntüleyen Tiffany Corlis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Timsah ile yılanın suyun içinde mücadele ettiğini gördüm.