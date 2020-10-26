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Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor. Fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar çıkan araçlardan birine sahip olmak isteyenler Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak aracın satış fiyatının yüzde 10'u kadar teminat yatırarak ihaleye katılabiliyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

26.10.2020 09:09 - Son Güncelleme: 26.10.2020 09:09
Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle...

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