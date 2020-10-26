Ticaret Bakanlığı'ndan satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı! 20 bin TL'den başlıyor
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da Ticaret Bakanlığı oldu. Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle araç satışına devam ediyor. Fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar çıkan araçlardan birine sahip olmak isteyenler Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak aracın satış fiyatının yüzde 10'u kadar teminat yatırarak ihaleye katılabiliyor. İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…
26.10.2020 09:09
- Son Güncelleme: 26.10.2020 09:09
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