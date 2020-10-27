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SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin azalması ve ikinci el otomobillere olan talebin artmasıyla birlikte araç fiyatları yükseldi. İkinci elde yükselen fiyatlar, araç satın almak isteyen vatandaşları Ticaret Bakanlığına yönlendirdi. Ticaret Bakanlığı 20 bin liradan başlayan fiyatlarla icradan otomobilleri satışa sundu. İşte detaylar ve icradan satılık otomobiller...

27.10.2020 15:30 - Son Güncelleme: 27.10.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





