SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor
Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin azalması ve ikinci el otomobillere olan talebin artmasıyla birlikte araç fiyatları yükseldi. İkinci elde yükselen fiyatlar, araç satın almak isteyen vatandaşları Ticaret Bakanlığına yönlendirdi. Ticaret Bakanlığı 20 bin liradan başlayan fiyatlarla icradan otomobilleri satışa sundu. İşte detaylar ve icradan satılık otomobiller...
27.10.2020 15:30
- Son Güncelleme: 27.10.2020 15:30
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.
İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
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