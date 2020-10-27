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SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin azalması ve ikinci el otomobillere olan talebin artmasıyla birlikte araç fiyatları yükseldi. İkinci elde yükselen fiyatlar, araç satın almak isteyen vatandaşları Ticaret Bakanlığına yönlendirdi. Ticaret Bakanlığı 20 bin liradan başlayan fiyatlarla icradan otomobilleri satışa sundu. İşte detaylar ve icradan satılık otomobiller...

27.10.2020 15:30 - Son Güncelleme: 27.10.2020 15:30
SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.

İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

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SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle...

SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

Tüm araçlara uygun fiyatlarından dolayı ilgi büyük.

SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

2006 model Mercedes / 155 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 91 bin TL.

SON DAKİKA: Bakanlık o araçları 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı! Talep yağıyor, yetişen alıyor

2006 model Skoda Fabia / 134 bin km / İhale bitiş tarihi: 27 Ekim 2020 / İhale fiyatı 49 bin 800 TL.

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