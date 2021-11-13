Hanedeki kişi sayına göre gıda, yakacak, eğitim yardımları! Maaş desteği de var! Ve sonunda netleşti! Ayda 827 lira...

Ayda 827 lira... Peş peşe açıklama yapıldı! Maaş desteği de var! Sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. Gıda, yakacak, eğitim yardımlarından kadınlar da yararlanıyor. Sosyal yardımlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara program türlerine göre tahsis edilmektedir. Gıda, barınma, yakacak gibi temel ihtiyaçları da amacıyla da verilen bu yardımlar, fazlası program türünde verilmektedir. İşte, sosyal yardımlar ile alakalı bazı bulgular... Kadınların 65 yaş aylığını alabilmeleri amacıyla sosyal güvencesi (maaş, nafaka gibi) olmamalı. Hem de hanedeki birey başına gelir de 852 liranın altında bulunmalı.