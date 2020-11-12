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Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kalırken bakanlık ihale tarihinin yarın olacağını açıkladı! İşte her tür markanın bulunduğu ilanlar ve fiyatları...

12.11.2020 11:18 - Son Güncelleme: 12.11.2020 11:18
Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...

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Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

2013 MERCEDES E200 CDI/ İhale fiyatı: 280 bin TL

Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

2001 MERCEDES ML 270 CDI/ İhale fiyatı: 182 bin TL

Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

2006 RENAULT MEGANE/ İhale fiyatı: 96 bin TL

Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar

2003 BMW 3.30 Cİ/İhale fiyatı: 166 bin TL

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