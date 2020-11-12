Ticaret Bakanlığı, yenilerini ekledi! İşte gümrükte satışa çıkarılan araçlar
Ticaret Bakanlığı gümrükte satışa çıkarılan araç listesine yenilerini ekledi. Araçların fiyatları piyasadaki emsallerine göre aşağıda kalırken bakanlık ihale tarihinin yarın olacağını açıkladı! İşte her tür markanın bulunduğu ilanlar ve fiyatları...
12.11.2020 11:18
- Son Güncelleme: 12.11.2020 11:18
Ticaret Bakanlığı çeşitli sebeplere gümrükte olan araçları ekonomiye kazandırmak için satışa çıkardı. Bu otomobiller e-ihale sistemi ile açık artırma yöntemiyle satılıyor. Satın almak isteyen vatandaşlar e- ihale sisteminden en yüksek iki teklifi anlık olarak görebiliyor. İşte listeye yeni eklenen otomobiller ve fiyatları...
DİĞER GALERİLER