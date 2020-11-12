Türk SİHA'larının bilinmeyen bir özelliği daha! 3 aşamada bitiriyor...
ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, sayfalarına taşıdığı Türk SİHA'larını "sihirli mermi" olarak nitelendirmişti. Tüm dünyanın konuştuğu Türk SİHA'larının önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, "Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar" açıklamasında bulundu.
12.11.2020 15:55
- Son Güncelleme: 12.11.2020 16:04
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