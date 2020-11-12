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Türk SİHA'larının bilinmeyen bir özelliği daha! 3 aşamada bitiriyor...

ABD'nin önde gelen dergilerinden Forbes, sayfalarına taşıdığı Türk SİHA'larını "sihirli mermi" olarak nitelendirmişti. Tüm dünyanın konuştuğu Türk SİHA'larının önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, "Birinci derecede istihbarat desteği sağlar, ikinci derecede taarruza, hedefe kilitlenme desteği sağlar, üçüncü derecede taarruzu kendisi yaparak, saldırı desteği sağlar" açıklamasında bulundu.

12.11.2020 15:55 - Son Güncelleme: 12.11.2020 16:04
Kritik isim açıkladı! 3 aşamada bitiriyor...

Son dakika haberine göre, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde, "Savunma ve Güvenliğe S-400 İHA/SİHA Etkisi" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansın konuşmacısı Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'dı.

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Kritik isim açıkladı! 3 aşamada bitiriyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları değerlendiren Ünal, bu başarıların perde arkasındaki süreci değerlendirdi. Ünal, Türkiye'nin konvansiyonel savunma odaklı satın aldığı sistemlerin tamamen yasal olduğunu vurguladı.

Kritik isim açıkladı! 3 aşamada bitiriyor...

S-400'leri kullanması durumunda F-35'lerden mahrum bırakılmasının hukuki olmadığını belirtti. Türkiye'nin hem S-400'lere hem de F-35'lere sahip olabileceğinin altını çizdi.

Kritik isim açıkladı! 3 aşamada bitiriyor...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde savunma sistemleri konusunda yaptığı çalışmalara değinen Ünal, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması için milli savunma sistemlerinin oluşturulmasının önemini anlattı.

Kritik isim açıkladı! 3 aşamada bitiriyor...

Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, S-400'ler ile Patriot füzelerini kıyasladı, S-400'lerin teknik özelliklerinin daha üstün olduğunu söyledi.

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