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Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte en yüksek oranlar

Parasını tasarruf etmek isteyenler farklı alanlarda değerlendirmelerde bulunuyor. Kimisi banka mevduatı, kimisi altın, kimisi döviz, kimisi de borsayı seçiyor. Sabit getirisi olmayan döviz, altın ve borsayı seçenler yatırımlarını sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Mevduata yatıranlar ise vade gününde paralarını yeniden tasarrufa dönüştürebiliyor. Mevduat bankaları son aylarda faizleri yükseltmeye başladı. Hoş geldin faizi adı altında verilen ve sadece birkaç ay geçerli olan faizi seçmek yerine daha yüksek faizi sürekli olarak sunan bankaları tercih etmek gerekiyor.

12.11.2020 09:48 - Son Güncelleme: 12.11.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





