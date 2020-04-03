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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Listede birçok online alışveriş sitesinde ürün satan firma da bulunuyor. Peki bakanlığın açıkladığı listede hangi firmalar var? Kimler koronavirüs bahanesiyle vatandaşın cebine göz dikti? İşte fiyat yükselten firmaların il il isimleri...

03.04.2020 00:44 - Son Güncelleme: 03.04.2020 00:44
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığı belirtildi.

1 Nisan tarihi itibarıyla gerek 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği kaydedildi.

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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104.781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10.475 TL idari para cezası uygulanmaktadır."

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Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı! Koronavirüs sonrası fiyat yükselten firmaların il il isimleri
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