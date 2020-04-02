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Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

Koronavirüs salgını sonrası çalışanların birçoğu işlerini evden yürütmeye başlarken, evden çalışması mümkün olmayan birçok işçi ise izne çıkarak evde kalmaya başladı. Sokağa çıkmayarak, işe gitmeyerek evde kalan vatandaşların elektrik faturalarında ise artış yaşanıyor. Peki bu dönemde artan elektrik faturalarını düşürmek için neler yapılabilir? İşte elektrik faturalarından tasarruf yöntemi...

02.04.2020 09:51 - Son Güncelleme: 02.04.2020 10:02
Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde kalabalıklardan uzak olamak ve sosyal izolasyon hayati önem taşıyor. Salgının yayılma hızılın azaltılması için çok sayıda şirket evden çalışma modeline geçerken sokaktaki hareket de gittikçe azalıyor.

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Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

Herkesin evde olduğu bu dönemde ise konutlarda tüketilen elektrik miktarı da gittikçe artıyor. Elektrik sektörü verilerine göre, Türkiye genelinde büyük fabrikaların ve ağır sanayinin üretime ara vermesi nedeniyle mart ayında elektrik tüketimi nisan ayına göre yüzde 10'luk bir düşüş gösterdi. Hürriyet'in haberine göre herkesin eve çekilmesiyle aynı dönemde Türkiye genelinde hanelerdeki elektrik tüketimi ise yüzde 15 yükseldi.

Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

TÜKETİM ARTACAK
Sektör kaynaklarına göre özellikle eğitimin nisan sonuna kadar evlerden devam edecek olması ile nisan ayında bu artışın yüzde 20'leri aşması bekleniyor. Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kilovatsaat arasında. Bu güncel tarifeye göre 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demek. Peki bu 200-250 kilovatsaat elektriği hangi cihazlar en fazla tüketiyor? Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ütü elektrik tüketen en temel ev eşyalarımız. Her biri 20 ile 40 kilovatsaat arasında elektrik tüketir.

Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

Aydınlatma için ise aylık ortalama 20 kilovaatsaat elektrik gerekiyor. Aile bütçesini idare etmenin daha önemli hale geldiği bu dönemde artar enerji maliyetlerini düşürmek için neler yapılabilir? Sizler için araştırdık. İşte evde tasarruf etmenin yolları:

Herkesi ilgilendiriyor! Bu yöntemlerle elektrik faturanızı düşürmek mümkün! İşte elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

Tam kapasitede çalıştırın, tek parça için ütüyü açmayın
1- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyalarımızın yakınına koymayalım.

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