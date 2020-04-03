5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın koronavirüsle mücadele kapsamında yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç kredisine başvuru yağıyor. Bankalar, geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara, özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu. Krediye başvuru için şubelere gitmeye gerek yok. Peki 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli krediye nasıl başvurulur? İşte detaylar...
03.04.2020 18:13
- Son Güncelleme: 03.04.2020 18:23
BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Başvuru linki:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
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