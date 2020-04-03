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5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın koronavirüsle mücadele kapsamında yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç kredisine başvuru yağıyor. Bankalar, geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara, özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu. Krediye başvuru için şubelere gitmeye gerek yok. Peki 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli krediye nasıl başvurulur? İşte detaylar...

03.04.2020 18:13 - Son Güncelleme: 03.04.2020 18:23
5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.

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5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

Başvuru linki:

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1

5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

Başvuru linki:

https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx

5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

Başvuru linki:

https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi

5 - 7.5 - 10 bin lira 6 ay geri ödemesiz kredi! İşte başvuru kanalları

6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

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