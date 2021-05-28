Ticaret Bakanlığı 250 personel alımı başladı! İşte KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli 250 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, KPSS-2021/6 kılavuz bilgilerini yayınlayan Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda; "Tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır." denildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte, ÖSYM KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve nitelik kodları hakkında detaylar!