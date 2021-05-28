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Ticaret Bakanlığı 250 personel alımı başladı! İşte KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve başvuru şartları!

Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli 250 büro personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, KPSS-2021/6 kılavuz bilgilerini yayınlayan Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda; "Tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır." denildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte, ÖSYM KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve nitelik kodları hakkında detaylar!

28.05.2021 11:32 - Son Güncelleme: 28.05.2021 11:32
Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı başvuruları başladı! KPSS-2021/6 lisans ve ön Lisans...

Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli 250 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, KPSS-2021/6 kılavuz bilgilerini yayınlayan Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda; "Tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır." denildi. Peki, Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte, ÖSYM KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı tercih kılavuzu ve nitelik kodları hakkında detaylar!

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Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı başvuruları başladı! KPSS-2021/6 lisans ve ön Lisans...

TİCARET BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ TERCİHLERİ BAŞLADI

Büro Personeli alımı için tercih işlemleri 27 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

TİCARET BAKANLIĞI TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı başvuruları başladı! KPSS-2021/6 lisans ve ön Lisans...

KAÇ KİŞİLİK ALIM YAPILACAK?

Ön Lisans Mezunu: 97 Büro Personeli

Lisans Mezunu: 153 Büro Personeli

Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı başvuruları başladı! KPSS-2021/6 lisans ve ön Lisans...

NİTELİK KODU ŞARTLARI

4099: Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak.

4419 Hukuk lisans programından mezun olmak.

Ticaret Bakanlığı büro personeli alımı başvuruları başladı! KPSS-2021/6 lisans ve ön Lisans...

4421: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.