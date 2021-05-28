Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 1261 gün kuralına dikkat 4 yıl erken emekli olun! 2008'den evvel 4A kapsamında...

Emekli olma hayalleriyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 1261 gün kuralı nedir? SSK, SGK, BAĞKUR emeklisi olma hayali kuran vatandaşlar, bir günlük fark ile tüm yıllarını kaybetmiş olabilir. 1261 kuralı tüm emeklileri ve emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar.. Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak.