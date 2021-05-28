Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 1261 gün kuralına dikkat 4 yıl erken emekli olun! 2008'den evvel 4A kapsamında...
SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'lu çalışanlar bir an evvel emekli olmanın peşinde. SGK, SSK, memur Bağkur'lu emekli olma hayali kuran milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. 1 gün ile yıllarınızı kaybedebilirsiniz. Emekli olma hayaliyle gittiğiniz kurum kapısından eliniz boş dönebilirsiniz. 01.10.2008 Tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için bu durum geçerli değildir. Farklı statülerde hizmetleri olan kişilerin son 7 yılına değil tüm hizmet süresinin fazlasına bakılır. En fazla 4/a statüsünde prim ödemesi yapılmışsa 4/a'lı, en fazla 4/b statüsünde prim bildirilmişse 4/b'li olarak emekli edilir. Peki nedir bu 1261 gün kural...
Emekli olma hayalleriyle yanıp tutuşan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 1261 gün kuralı nedir? SSK, SGK, BAĞKUR emeklisi olma hayali kuran vatandaşlar, bir günlük fark ile tüm yıllarını kaybetmiş olabilir. 1261 kuralı tüm emeklileri ve emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar.. Genel olarak bir veya birden fazla işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a, yani eski adıyla SSK koşulları geçerlidir. Bu sigortalılar için emeklilikte üç koşulun bir arada yerine getirilmesi şarttır. Hem emeklilik için gerekli yaşı tamamlayacaksınız, hem prim ödemeniz dolmuş olacak hem de başlangıçta erkek ve kadın için farklı olan sigortalılık süreniz tamamlanacak.
Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı.