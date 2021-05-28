BİM'de kampanyalı ürünler 79 saat daha şubelerde! BİM aktüel kataloğunda müthiş indirim avantajı!
BİM aktüel kataloğundaki ürünler bilindiği gibi bir süreliğine pazartesi ve salı günleri satışa sunulmaya başlandı. Uygun fiyatlı elektrikli scooter sürprizi dikkat çekerken BİM'de bu hafta Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti, Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Starcom 3 in1 Sarmalı Şarj Kablosu, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon ürünleri ön plandaki yerini alıyor.
BİM'de kampanyalı ürünler 79 saat daha şubelerde! BİM aktüel kataloğunda ürünler bu hafta pazartesi raflarda satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Woger Elektrikli Scooter, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 2'li Pamuklu Banyo Paspası, Arnica Blender Seti, Rakle Meşrubat Bardağı, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Starcom 3 in1 Sarmalı Şarj Kablosu, Polosmart Renkli Kablosuz Kafabantlı Kulaklık, Braun Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon, Fakir Erkek Bakım Seti, Dijitsu 40 İnç Full HD Smart TV, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet, Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet ve Çantalı Masa Sandalye Seti ürünleri dikkat çekti.
Woger Elektrikli Scooter
• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf