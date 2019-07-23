GaleriEkonomi

THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'da

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.

23.07.2019 17:31 - Son Güncelleme: 23.07.2019 17:32
THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi.

THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'da

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü bugün filoya katıldı.

THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'da

Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri inceleme yapıldı.

THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'da

Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı.

THY'nin üçüncü rüya uçağı İstanbul'da

İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın en iyi 100 savunma sanayii şirketi belli oldu! Listede Türkiye'den 4 şirket yer alıyor
Dünyanın en iyi 100 savunma sanayii şirketi belli oldu! Listede Türkiye'den 4 şirket yer alıyor