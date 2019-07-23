THY'nin üçüncü "rüya uçağı" İstanbul'da

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner tipi uçağın üçüncüsü de İstanbul Havalimanı'na indi.

23.07.2019 17:31 - Son Güncelleme: 23.07.2019 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





