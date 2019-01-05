THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...
Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusu Nepalli 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini'yi Katmandu'dan ABD'nin Boston şehrine taşıdı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:58:44 Güncelleme: 12:06:46
Elinden bir an olsun düşürmediği tespihi ve yerel kıyafetiyle yolcuların ilgisini çeken Sherpini, havalimanında bulunanları geleneksel "namaste" hareketiyle selamladı.
Basın mensuplarının sorularını İngilizce bilen oğlunun yardımıyla cevaplayan Sherpini, ABD'de yaşadığını ancak kendisinden 3 yaş küçük kardeşini ziyaret etmek için başkent Katmandu'ya gittiğini belirtti.
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