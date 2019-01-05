THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusu Nepalli 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini'yi Katmandu'dan ABD'nin Boston şehrine taşıdı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 11:58:44 Güncelleme: 12:06:46
THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusu olan 102 yaşındaki Nepalli Ang Phurba Sherpini'yi Katmandu'dan ABD'nin Boston kentine taşıdı.

THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

THY'nin 85 yıllık tarihinin en yaşlı misafiri Sherpini ile oğlu ve gelini, Nepal'in başkenti Katmandu'dan dün THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye geldi.

THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

Gece otelde konaklayan Sherpini, öğle saatlerinde Boston'a seyahat etmek üzere araçla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Tekerlekli sandalyede oturan Sherpini'nin işlemleri, Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri personeli tarafından yapıldı.

THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

Elinden bir an olsun düşürmediği tespihi ve yerel kıyafetiyle yolcuların ilgisini çeken Sherpini, havalimanında bulunanları geleneksel "namaste" hareketiyle selamladı.

Basın mensuplarının sorularını İngilizce bilen oğlunun yardımıyla cevaplayan Sherpini, ABD'de yaşadığını ancak kendisinden 3 yaş küçük kardeşini ziyaret etmek için başkent Katmandu'ya gittiğini belirtti.

THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

Kendisinin 102 yaşında olmasına rağmen pasaportunda "101" yazdığını ifade eden Sherpini, yeni yaşını 3 Ocak'ta Katmandu-İstanbul uçağında pasta keserek ve "İyi ki doğdun" şarkısı eşliğinde kutladığını söyledi.

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