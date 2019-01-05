Emeklilere ve memurlara üçlü zam müjdesi! 2019'da memur maaşları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan memur ve emekli zammı sonrası milyonlarca vatandaş ne kadar zam alacağını hesaplamaya başladı. Yüzde 10,70 oranında zam alan memurların bu zamla birlikte aile yardımı da arttı. Memur emeklileri ise zam, enflasyon farkı ve ek ödeme alacak. Peki 2019'da hangi memur ne kadar maaş alacak? 2019'da öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2019'da polis maaşı ne kadar oldu? Memurların merakla beklediği maaş tablosunu Faruk Erdem sizler için yazdı...

5 Ocak 2019 Cumartesi, 09:05:00 Güncelleme: 09:08:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





