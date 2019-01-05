Haberler Web TV THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

THY tarihinin en yaşlı yolcusunu taşıdı! 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini...

05 Ocak 2019, Cumartesi

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yaşlı yolcusu Nepalli 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini'yi Katmandu'dan ABD'nin Boston şehrine taşıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları