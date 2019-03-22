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THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine hazır. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

22.03.2019 11:31 - Son Güncelleme: 22.03.2019 11:32
THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine hazır.

THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişim için gün sayıyor. Bayrak taşıyıcı şirketin, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak.

THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

THY, 45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Şirket, büyük göç sonrası Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha uyanacak.

THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

VEDA UÇUŞU SİNGAPUR'A, İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak.

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