THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.