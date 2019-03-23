Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Memurların, emeklilerin gözü yeniden 3.600 ek göstergeye çevrildi. Gösterge artışının Nisan'da çıkması beklenirken, düzenlemenin emekli aylıklarında 533 ile 637 lira artış getireceği hesaplanıyor. Emeklinin ek gösterge zammı ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerindeki artış ile birlikte emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği soruların cevabı...
23.03.2019 07:54
- Son Güncelleme: 23.03.2019 07:55
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