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Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Memurların, emeklilerin gözü yeniden 3.600 ek göstergeye çevrildi. Gösterge artışının Nisan'da çıkması beklenirken, düzenlemenin emekli aylıklarında 533 ile 637 lira artış getireceği hesaplanıyor. Emeklinin ek gösterge zammı ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerindeki artış ile birlikte emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği soruların cevabı...

23.03.2019 07:54 - Son Güncelleme: 23.03.2019 07:55
Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olanların heyecanla beklediği ek gösterge artışı için hazırlıklar sürüyor.

Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Nisan ayında çıkması beklenen 3.600 ek gösterge düzenlemesi gelirlerde önemli bir artış getirecek.

Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Düzenlemenin, sadece bu mesleklerde halen çalışanları değil, söz konusu mesleklerden daha önce emekli olanları da kapsaması bekleniyor.

Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak.

Emekliye ek gösterge zammı! Emekli ikramiyesi de artacak...

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

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