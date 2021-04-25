Kripto para vurgunlarının ardından 'zincirleme' ikazı! Dikkat edilmesi gereken 5 önemli risk!

KRİPTO PARALARDA RİSKLER

1 Kripto para işlemlerinin görüldüğü platformlarla ilgili henüz yasal bir düzenleme bulunmuyor. İşlemlere aracılık edenlerin sermaye yeterlilikleri ve güvence bedeli olmadığı gibi herhangi bir lisanslama da söz konusu değil.