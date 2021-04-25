Kripto para vurgunlarının ardından 'zincirleme' ikazı! Dikkat edilmesi gereken 5 önemli risk!
Kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtı. Sonrasında kullanıcıların hesaplarına ulaşamaması neticesinde yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyeti gündeme geldi. Bu gelişmeler kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı ve yatırımcıları tedirgin etti. Peki bunun piyasaya etkisi nasıl olacak? İşte konu hakkında detaylar ve kripto para piyasasında dikkat edilmesi gereken 5 önemli risk!
25.04.2021 09:06
- Son Güncelleme: 25.04.2021 09:06
3 Alım satım işlemlerinde gerçekleşen fiyatlamaların ne denli piyasa şartlarında oluştuğu şüpheli. Fiktif ve robot işlemler alım satım yapanların sahip oldukları paranın tamamını bir anda yok etmese de zararına işlemlere sebep olabilmekte. İşlem fiyatlarını sorgulama ve itiraz etme şansı bulunmuyor.