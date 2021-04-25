RAMAZAN İMSAKİYE
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Kripto para vurgunlarının ardından 'zincirleme' ikazı! Dikkat edilmesi gereken 5 önemli risk!

Kripto para platformu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtı. Sonrasında kullanıcıların hesaplarına ulaşamaması neticesinde yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyeti gündeme geldi. Bu gelişmeler kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı ve yatırımcıları tedirgin etti. Peki bunun piyasaya etkisi nasıl olacak? İşte konu hakkında detaylar ve kripto para piyasasında dikkat edilmesi gereken 5 önemli risk!

25.04.2021 09:06 - Son Güncelleme: 25.04.2021 09:06
Thodex ve Vebitcoin'in ardından 'zincirleme' uyarısı! İşte 5 önemli risk

Thodex isimli platform binlerce kişiyi mağdur etti. Bunun zincirleme etkisinin ne boyutta olacağını ise ilerleyen süreçte belli olacak. Peki bunun piyasaya etkisi nasıl olacak? işte cevabı...

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Thodex ve Vebitcoin'in ardından 'zincirleme' uyarısı! İşte 5 önemli risk

Ancak hemen ertesinde Vebitcoin isimli kripto platformu da faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Milliyet'in haberine göre, gelişmeler kripto piyasasında artçı sarsıntıların gelebileceğini işaret ediyor.

Thodex ve Vebitcoin'in ardından 'zincirleme' uyarısı! İşte 5 önemli risk

KRİPTO PARALARDA RİSKLER
1 Kripto para işlemlerinin görüldüğü platformlarla ilgili henüz yasal bir düzenleme bulunmuyor. İşlemlere aracılık edenlerin sermaye yeterlilikleri ve güvence bedeli olmadığı gibi herhangi bir lisanslama da söz konusu değil.

Thodex ve Vebitcoin'in ardından 'zincirleme' uyarısı! İşte 5 önemli risk

2 Mevcut şartlarda işlem yapanların paralarının ya da sahip oldukları kripto paralarının güvencesi sadece platform sahiplerinin iyi niyetine bağlı.

Thodex ve Vebitcoin'in ardından 'zincirleme' uyarısı! İşte 5 önemli risk

3 Alım satım işlemlerinde gerçekleşen fiyatlamaların ne denli piyasa şartlarında oluştuğu şüpheli. Fiktif ve robot işlemler alım satım yapanların sahip oldukları paranın tamamını bir anda yok etmese de zararına işlemlere sebep olabilmekte. İşlem fiyatlarını sorgulama ve itiraz etme şansı bulunmuyor.