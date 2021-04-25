SGK ödüyor! Başvurana 3 bin 150 TL! Tam 3 kat fark var!
SGK ödüyor! Başvurana 3 bin 150 TL! Tam 3 kat fark var! Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Eski memur emeklisinin vefat etmesinde ödenen ölüm yardımı ile yeni memur olarak ifade edilen 5510'a tabi memur emeklisinin ölümünde ödenen ölüm yardımı arasında tam 3 kat fark var. Birisi 3 bin 150 lira iken diğeri 918 lira. İşte sebebi…
Sosyal güvenlik kapsamında yapılan her yardımda olduğu gibi bu yardımda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak yapılıyor. Emekli, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat halinde sosyal güvenlik kanunlarında bulunan hükümlere göre ölüm yardımı veya cenaze ödeneği olarak bir yardım yapılıyor.
Ancak eski memur emeklisinin vefat etmesinde ödenen ölüm yardımı tutarı ile yeni memur olarak ifade edilen 5510 a tabi memur emeklisi olacakların vefatında ödenen/ödenecek tutarlar aynı tutarda olmuyor. Burada 5434'e tabi memur emeklisinin vefatında yapılan yardım daha fazla, 5510 a tabi memur emeklisinin vefat etmesi halinde ise daha az.