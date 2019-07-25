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Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Birçok kişi için stres ve kazanç seviyesi kariyer planlarken en başta gelen kriterlerden birisi. İlk işimizi ararken veya mevcut işimizi değiştirirken birçoğumuz daha az stresle çalışıp daha fazla para kazanabileceğimiz mesleklere yöneliriz. Peki en az stresle çalışıp en çok maaş alabileceğimiz meslek dalları hangileri? Thebalancecareers en az stresle çalışabileceğiniz en yüksek ücret alabileceğiniz meslekleri sıraladı. İşte en yüksek maaşa en az stresle çalışabileceğiniz meslekler sıralaması...

25.07.2019 08:57 - Son Güncelleme: 25.07.2019 08:57
Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Thebalancecareers en az stresle çalışabileceğiniz en yüksek ücret alabileceğiniz meslekleri sıraladı.

İşte o liste...

Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Teknik Yazar

Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Ortalama Yıllık Maaş: 71,800 Dolar

Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Konuşma Dili Patoloğu

Thebalancecareers düşük stresli ve yüksek kazançlı meslekleri açıkladı! İlk sırada bakın hangisi var

Ortalama Yıllık Maaş: 77,500 Dolar

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