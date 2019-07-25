Emekli maaşı zam farkları hesaplarda! Tahsis numarası son rakamına göre emekli farkları ne zaman yatacak?
Emekliler zamlı maaşlarına kavuşmaya başladı. Bağ-Kur'lular tahsis numaralarına göre zamlı maaşlarına bugün kavuşacak. Memur emeklileri de bugün zam farklarını hesaplarında görecek. Peki emekli maaşına yapılan zam farkları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek? Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emeklilierin merak ettiği tüm detaylar...
25.07.2019 07:52
- Son Güncelleme: 25.07.2019 07:52
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