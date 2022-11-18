Tez KPSS sınavsız, sıfır tecrübeyle 18-44 yaş arası online başvuru alınacak! 9.150 TL maaşla devlet dairelerine, özel sektöre...

Kasım ayının son haftalarını yaşarken İŞKUR yeni ilan açtı. 81 il olmak üzere personel alımları başladı. Başvuruların online alınabildiğini duyuran iş bulma kurumu şartları da tek tek açıkladı. Bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, kaynakçı, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha onlarca boş kadro bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı ilanlar bulunuyor. KPSS şartı olmadan alım yapan işyerleri de bulunuyor. Hem kamuda hem özel sektörde yeni ilanlar yayımlandı. İş arayanlar istedikleri ilanlara şartlara uymaları halinde başvuru yapabilecek. İŞKUR'a kayıtlı olmayanların ise başvuru yapamayacağı belirtildi. İşte güncel İŞKUR 2022 iş ilanlarının tümü...