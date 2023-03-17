SSK, Bağkur, Tarım 2023 enflasyon farkı! Emekliye 6.700 TL asgari + Memura 14.188 TL ZAMLI MAAŞ + %8 Toplu Sözleşme!

Ocak ayında emekli ve memurların zam oranı netleşti ve yeni maaşlarına kavuştular. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak yılın 2. zammını merak edip araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Şimdiye kadar 2 veri belli oldu ve %10 enflasyon farkı oluştu. Bu kapsamda yeni oranlar hesaplandı ve emekli memurun olası yeni maaşları ortaya çıktı. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar haberimizde!