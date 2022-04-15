Milyonlarca çalışan için izin rehberi! Yıllık izin parası nasıl hesaplanır? Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı? Yıllık izin parası alınabilir mi?

Yıllık ücretli izin bütün çalışanların hem yasadan hem de Anayasa'dan kaynaklanan bir hakkı. çalışanın önemli bir hakkı. Dolayısıyla işverenler çalışanların bu hakkını kullandırmak zorunda. İşveren 'kullandırmıyorum' diyemediği gibi işçi de 'ben kullanmıyorum' diyemiyor. Peki izin ne zaman kullanılacak? Buna kim karar verecek? Kullanma imkanı olmazsa ne olacak? İzin parası ödenir mi?