Milyonlarca çalışan için izin rehberi! Yıllık izin parası nasıl hesaplanır? Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı? Yıllık izin parası alınabilir mi?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar da tatil planları yapmaya başladı. Bunun için de yıllık izinler kullanılacak. Peki izninizi ne zaman kullanacağınıza kim karar verecek? İzin kullanılmaz ise parası ödenir mi? kim kaç gün izin kullanabilir? İşte bütün sorularınızın cevapları...
Yıllık ücretli izin bütün çalışanların hem yasadan hem de Anayasa'dan kaynaklanan bir hakkı. çalışanın önemli bir hakkı. Dolayısıyla işverenler çalışanların bu hakkını kullandırmak zorunda. İşveren 'kullandırmıyorum' diyemediği gibi işçi de 'ben kullanmıyorum' diyemiyor. Peki izin ne zaman kullanılacak? Buna kim karar verecek? Kullanma imkanı olmazsa ne olacak? İzin parası ödenir mi?
*Yıllık ücretli izin kimin hakkıdır?
Tüm çalışanların yıllık izin hakkı vazgeçilmez bir hak.
İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.
*Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Bu tamamen işveren ile işçi arasındaki anlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak yasal olarak bir yılı doldurmayan çalışan izin kullanamıyor.
*Bir yıllık süre nasıl hesaplanıyor?
Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınıyor. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil ediliyor. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılıyor.