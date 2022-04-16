Fiyatları düştü bu fiyata bir daha gelmeyecek! Hafta sonu için hazırlandı A101 aktüel indirim kataloğu şimdi yayında! iPhone 11-13, Ayçiçek yağı, toz şeker...

Hafta sonu için hazırlandı! A101 güncel aktüel ürünler listesi şimdi yayında. Binlerce kişi bekliyordu... Alışverişe çıkma hazırlığı yapan vatandaşların yakından takip ettiği yepyeni indirim kataloğu ortaya çıktı. Bu hafta sonu A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? iPhone 13 satışı devam ediyor mu? Ayçiçek yağı, şeker, un, çay, çeyiz ürünleri indirime girdi mi? merak ediliyordu ve sonunda belli oldu! Fiyatları düşen ürünler tek tek açıklandı. Çılgın indirim başlıyor. Süpriz indirimler müşterileri bekliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde haberimizde! 5 TL'ye de ürün var 50 TL'ye de, 150 TL'ye de! Kapış kapış gidiyor. İşte indirimdeki ürünler...