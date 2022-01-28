Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Son bir yılda elektrikli araç pazarı Türkiye'de yüzde 237 arttı. 2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 844 adet olarak gerçekleşmişti.