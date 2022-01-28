Tesla supercharger Türkiye'de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak
Tesla'nın resmi olarak Türkiye'ye geleceğini açıklaması bu otomobilin meraklılarını heveslendirdi. Tesla ile ilgili detaylar da belli oluyor. Tesla, Türkiye'de ilk aşamada 'supercharger' olarak bilinen 10 hızlı şarj merkezini devreye alıyor. İşte Tesla'nın supercharger kuracağı iller...
28.01.2022 09:05
- Son Güncelleme: 28.01.2022 09:37
Türkiye'de elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Son bir yılda elektrikli araç pazarı Türkiye'de yüzde 237 arttı. 2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 844 adet olarak gerçekleşmişti.
Türkiye'de yükselen elektrikli araç talepleri küresel alanda söz sahibi otomobil üreticilerinin dikkatini çekti. Son yıllarda global markaların son teknolojiye sahip elektrikli araçları Türkiye pazarında girdi.