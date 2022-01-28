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Tesla supercharger Türkiye'de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Tesla'nın resmi olarak Türkiye'ye geleceğini açıklaması bu otomobilin meraklılarını heveslendirdi. Tesla ile ilgili detaylar da belli oluyor. Tesla, Türkiye'de ilk aşamada 'supercharger' olarak bilinen 10 hızlı şarj merkezini devreye alıyor. İşte Tesla'nın supercharger kuracağı iller...

28.01.2022 09:05 - Son Güncelleme: 28.01.2022 09:37
Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Türkiye'de elektrikli araç kullanımı yaygınlaşıyor. Son bir yılda elektrikli araç pazarı Türkiye'de yüzde 237 arttı. 2021 yılında toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 olarak gerçekleşti. 2020 yılında bu rakam 844 adet olarak gerçekleşmişti.

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Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Türkiye'de yükselen elektrikli araç talepleri küresel alanda söz sahibi otomobil üreticilerinin dikkatini çekti. Son yıllarda global markaların son teknolojiye sahip elektrikli araçları Türkiye pazarında girdi.

Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

TESLA 'SÜPER ŞARJ' NOKTALARINA TÜRKİYE'DEN 10 İL EKLEDİ
Aralık ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Türkiye'de faaliyete başlaması bekleniyor.

Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Şirketin 2022 içerisinde Türkiye'de resmi olarak kuruluşunu ve yapılanmasını tamamlayarak 4 modelini de satışa sunması öngörülüyor. Tesla'nın supercharger altyapısını da Türkiye'ye getirecek.

Tesla supercharger Türkiye’de nerede? İlk aşamada 10 ile kurulacak

Süper Şarj istasyonları için Tesla'nın internet sitesinde Türkiye'den 10 il yer aldı.

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