Devletten yardım parası alanlara 1.000 TL, 1.084 TL, 1.298 TL nakit verilecek! Tüm ödemeler değişti! İşte zamlı ödeme tablosu

Ocak ayında tüm aylıklara zam yapıldı. 2022 yılında emekliler, memurlar, öğrenciler ve sosyal yardım alanlar zamlı maaşlarını almaya başladı. Henüz zamlı aylıklarını almamış olanlar da araştırmalara koyuldu. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarına ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor. İhtiyaç sahibi olanlara verilen yardımların 2022 yılında ne kadar arttığı sorgulanıyor. Eşi vefat etmiş kadınlar, öksüz ve yetimler, asker aileleri, yaşlı vatandaşlar ve engelliler dikkat! Kim ne kadar aylık alacak? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? İşte zamlı ödeme tablosu...