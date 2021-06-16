Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları gün içerisinde merak konusu oluyor. Bugün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 510,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamıştı. İşte altın fiyatlarında son durum...