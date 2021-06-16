Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarının seyrine odaklandı. İki haftadır altın fiyatlarında yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle birlikte tüm dikkatler yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bugün altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyelerinde yer alıyor. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceği altın yatırımcılarının dikkatini üzerine çekiyor.
Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları gün içerisinde merak konusu oluyor. Bugün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 510,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamıştı. İşte altın fiyatlarında son durum...