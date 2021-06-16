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Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarının seyrine odaklandı. İki haftadır altın fiyatlarında yaşanan düşüş herkesi şaşırttı. Özellikle geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle birlikte tüm dikkatler yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bugün altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyelerinde yer alıyor. Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayarak düşüşünü üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altın fiyatlarının hangi yöne seyredeceği altın yatırımcılarının dikkatini üzerine çekiyor.

16.06.2021 17:41 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:41
Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları gün içerisinde merak konusu oluyor. Bugün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 509 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 510,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamıştı. İşte altın fiyatlarında son durum...

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Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı.

Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, Cumhuriyet altını 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.

Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 32 aydan sonra ilk kez 74 doları görürken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 71.72 dolara kadar çıktı.

Ters yüz oldu altın fiyatları günden güne eriyor! 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

Vadeli piyasalarda da, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.50 artışla 73.95 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.71 artışla 72.09 dolara yükseldi.