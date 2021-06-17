50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin... Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı!
Sıfır ve ikinci el araçta fiyatlar 3 kat arttı. Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar bütçesine uygun araba sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sıfır ve 2. el araç fiyatları sıkı takibe alındı. İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına etki etti. Bu nedenle fiyatlarda düşüş hız kazandı. Düzensiz fiyat artışı ve düşüşü hem vatandaşı hem de satıcıyı etkilemeye başladı. Koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sonrasında sizler için uygun fiyatlı araçları haberimizde derledik.
Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar araba sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sıfır ve 2. el araç fiyatları sıkı takibe alındı. İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına etki etti. Bu nedenle fiyatlarda düşüş hız kazandı. Geçen seneye göre en ucuz araba fiyatları 3 kat artışa geçti. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkilemeye başladı. Ucuz fiyatlı otomobillere yönelen vatandaşlar için 50.000 TL altı 2. el araçların listesini hazırladık! İşte detaylar...
950 TL TAKSİT ÖDEMEYİ KABUL EDENLERE 50.000 TL ARABA FIRSATI
İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor.