50.000 TL altındaki 2. el arabaların listesi açıklandı! Iska geçmeyin... Aylık 950 TL ödemeyi kabul edene araba alma fırsatı!

Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar araba sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda sıfır ve 2. el araç fiyatları sıkı takibe alındı. İkinci el araç piyasası son derece durgun seyrederken yaşanan durgunluk araç fiyatlarına etki etti. Bu nedenle fiyatlarda düşüş hız kazandı. Geçen seneye göre en ucuz araba fiyatları 3 kat artışa geçti. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkilemeye başladı. Ucuz fiyatlı otomobillere yönelen vatandaşlar için 50.000 TL altı 2. el araçların listesini hazırladık! İşte detaylar...