📣Tereyağı 40,90 TL’den evinize geliyor! 📢1 litre süt fiyatı 14,50 TL’den satılıyor! 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek yağı fiyatı ise...

Bu Perşembe A101 marketlerde 1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılacak ve tereyağı 40,90 TL'den evinize gelecek. 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ayçiçek yağı fiyatının kaç liradan alıcı bulacağı merak konusu oluyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra daha bir çok kategoriden ürünlere de uygun fiyatla ulaşabilmeniz mümkün. Haberimizde A101'de bu haftanınkampanyalı ürünlerinin neler olduğunu görebilir, inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun seçenekleri tercih edebilirsiniz.