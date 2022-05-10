📣Tereyağı 40,90 TL'den evinize geliyor! 📢1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılıyor! 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda ayçiçek yağı fiyatı ise...
En çok ziyaret edilen marketler arasında yer alan A101'de 1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılıyor, tereyağı 40,90 TL'den evinize geliyor. 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel mamüller kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar inceleyerek alacaklarını belirlemeye başladı. Temel gıda ürünleri arasında yer alana ayçiçek yağı fiyatının da ne kadardan satıldığı merak hususu oluyor. Her Perşembe birbirinden detaylı ve güzel mamülleri bütçeye makul fiyatlarla satışa yayınlayan A101 aktüel kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.
10.05.2022 09:22 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:22
Bu Perşembe A101 marketlerde 1 litre süt fiyatı 14,50 TL'den satılacak ve tereyağı 40,90 TL'den evinize gelecek. 12 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ayçiçek yağı fiyatının kaç liradan alıcı bulacağı merak konusu oluyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra daha bir çok kategoriden ürünlere de uygun fiyatla ulaşabilmeniz mümkün. Haberimizde A101'de bu haftanınkampanyalı ürünlerinin neler olduğunu görebilir, inceleyerek bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun seçenekleri tercih edebilirsiniz.