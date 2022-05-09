Çok çok düşük faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri 0.49, 0.64, 0.69 faizle... Şaka değil gerçek! 3 kamu bankası ezber bozdu!

İhtiyaç, konut ve taşıt kredisine ihtiyacı olanlar 2 kamu bankasının düşük faizli kredilerini görünce hemen şubelere akın etti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 30 bin TL'ye kadar piyasaya göre oldukça düşük faizli kredi teklifi sunuyor. Hemen belirtelimki bu kampanya yalnızca online başvurularda geçerli.