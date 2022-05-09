Çok çok düşük faizle kredi fırsatı doğdu! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri 0.49, 0.64, 0.69 faizle... Şaka değil gerçek! 3 kamu bankası ezber bozdu!
0.49, 0.64, 0.69, 0.74, 0.79 faizle kredi fırsatı! 3 kamu bankası harekete geçti. Düşük faizli kredi kampanyaları başladı. An itibariyle Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredi kampanyalarını duyurdu. Peş peşe açıklama geldi. Kredi çekmek isteyen ancak bankaların yüksek faizlerinden yakınan vatandaşlar bu noktada yönünü kamu bankalarına çeviriyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank taptaze kampanyalarıyla büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...
09.05.2022 17:41 - Son Güncelleme: 10.05.2022 10:55
İhtiyaç, konut ve taşıt kredisine ihtiyacı olanlar 2 kamu bankasının düşük faizli kredilerini görünce hemen şubelere akın etti. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 30 bin TL'ye kadar piyasaya göre oldukça düşük faizli kredi teklifi sunuyor. Hemen belirtelimki bu kampanya yalnızca online başvurularda geçerli.